Вильнюс, 31 мая, 2016, 17:53 — ИА Регнум. Заместитель председателя правления российского «Газпрома» Александр Медведев сказал, что литовцы вновь хотят вернуться к долгосрочным договорам, пишет сегодня, 31 мая, портал литовского издания Lietuvos rytas.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Недавно наши коллеги из Литвы пришли и спросили, могут ли вернуться к долгосрочным договорам. Мы, конечно, подумаем, дадим ответ, но нужно было думать раньше, когда говорили, что контракт не нужен», — сказал Медведев на пресс-конференции «Газпрома».

По его словам, сейчас сложнее планировать деятельность. «Видимо, поняли, что дает долгосрочный договор. Поняли, что такое риск объемов и цен. Долгосрочный договор позволяет планировать деятельность», — сказал Медведев, не указав, кто именно к нему обращался, пишет литовское издание.

То, что Польша намерена отказаться продлить долгосрочный договор с «Газпромом», который истекает в 2022 году, Медведева удивило. «Меня удивляет то, что было сказано, что покупка российского газа будет зависеть от цен, но в любом случае это не будут долгосрочные договоры», — сказал Медведев.

По его словам, каждый может выбирать, как обеспечивать себя газом. «Еще недавно по просьбе Польши количество экспорта в Польшу было увеличено. Наши действия? Мы ничего не будем делать, у нас есть договор, согласно нему будем выполнять поставки. А касательно заявления поляков — оно довольно старое, но переговоры не прерываются. Мы не раз встречались в этом году с польскими коллегами, встретимся и на следующей неделе», — сказал Медведев.

Представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский сказал, что долгосрочные договоры должны остаться в прошлом. «Мы будем пытаться добиться того, чтобы долгосрочный договор стал прошлым. Если стоимость российской газа будет довольно конкурентоспособной, мы не исключаем возможность того, что будем покупать его, но точно не по условиям долгосрочного договора», — сказал Наимский.

Согласно действующему договору, Россия поставляет Польше 10,2 млрд кубометров газа ежегодно до 2022 года на условиях «бери или плати».