Минск, 31 мая, 2016, 17:44 — ИА Регнум. За два года с момента подписания договора о ЕАЭС были приняты концептуальные решения, заложены основы либерализации транспортных услуг, формирования единого рынка электроэнергии, экспортной политики, однако необходимость перевести теоретические наработки в практическую плоскость сохраняется. Об этом 31 мая в Астане, выступая на заседании Высшего евразийского экономического совета на уровне глав государств в расширенном составе заявил Александр Лукашенко.

пресс-служба президента Белоруссии Заседание Высшего евразийского экономического совета в Астане

«Равные экономические условия для государств — участников ЕАЭС и безбарьерная среда до сих пор не созданы. Более того, после подписания договора о ЕАЭС внутренний торговый оборот союза только падает. В 2012 и 2013 годах он был на уровне $65 млрд, в 2015 году — всего $45 млрд. Видимо, не все позиции договора соответствуют современной ситуации в экономике и нашим ожиданиям», — констатировал руководитель постсоветской республики.

«Следует избавиться от внутренних изъятий и ограничений во взаимной торговле. Как бы наше объединение ни эволюционировало (сначала Таможенный союз, затем Единое экономическое пространство и, наконец, Евразийский экономический союз), количество этих изъятий и ограничений не изменилось. Так и осталось на уровне шести сотен», — обратил внимание Лукашенко.

В частности, не создан механизм функционирования Евразийского союза в условиях применения одним из государств — членов односторонних мер защиты рынка в отношении третьих стран. Лукашенко также напомнил, что в сентябре 2015 года на заседании Евразийского межправительственного совета приняты Основные направления промышленного сотрудничества, были определены параметры согласованных мер по поддержке национальных производителей, намечены ориентиры взаимодействия в развитии экспорта промышленной продукции.

«Теперь необходимо активно приступить к практической реализации поставленных нами же задач», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

В ЕАЭС сделаны первые шаги по интеграции в энергетической сфере, выработана и утверждена концепция формирования общего рынка электроэнергии. На нынешнем заседании в Астане стороны рассмотрели такие же планы по газу, нефти и нефтепродуктам — в итоге главы государств союза утвердили концепцию формирования общего рынка нефти и нефтепродуктов. Давно обсуждается создание единого рынка лекарственных средств и медицинских изделий, однако «здесь дальше разговоров дело не пошло», отметил он.

«Но от концепций до их воплощения в жизнь путь иногда бывает очень долгим. И причиной тому мы являемся сами. Поэтому Евразийской экономической комиссии необходимо усилить работу в этом направлении и принять исчерпывающие меры для реализации данных проектов», — считает Лукашенко.

Для уверенного диалога с внешними партнерами в ЕАЭС необходимо сформировать собственный высокоразвитый единый рынок, считает Лукашенко. Он заявил: «Нам надо самим быть сильными, всячески укреплять свой союз. Тогда нам легче будет вести диалог и с Европейским союзом, и с КНР, и с другими. Тогда мы будем сильными и будем выступать с единых позиций. Пока этого нет. А без этого Евразийский экономический союз не сможет эффективно реализовывать как внутреннюю, так и внешнюю политику».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая в Астане Александр Лукашенко провёл переговоры с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым. Особое внимание было уделено концепции формирования в Евразийском союзе общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.

В 2014 году Москва и Астана настояли на «изъятиях и ограничениях», и проблема поставок казахстанской нефти по российскому нефтепроводу в Белоруссию осталась после образования ЕАЭС. Руководство Белоруссии желало добиться формирования данных рынков ранее 2025 года, которые дадут совокупный эффект в газовой отрасли более $1 млрд, а в нефтяной — $8 млрд в год, как отметил 31 мая на заседании в Астане Владимир Путин. К этому времени ожидается запуск единого финансового рынка, а к 2019 году заработает электро-энергетический рынок, который обеспечит дополнительный прирост ВВП членов ЕАЭС на $7 млрд. Помимо этого будут созданы зоны свободной торговли с рядом стран Евразии и Америки, а также подписаны договоры с международными региональными организациями.

В Астане 31 мая были обсуждены вопросы участия стран-членов Евразийского союза в национальных программах импортозамещения. В частности, президент РФ пригласил компании ЕАЭС к участию в российской программе импортозамещения — речь идёт о совместном производстве оборудования и комплектующих в более чем 25 отраслях, в том числе машиностроении и сельском хозяйстве, электронной и легкой промышленности. Всё это должно снять ряд нареканий из Минска о якобы присутствующей дискриминации белорусских производителей на российском рынке.

Кроме того, как сообщил 31 мая по итогам саммита в Астане председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, главы государств ЕАЭС утвердили основные ориентиры макроэкономической политики на 2016−2017 годы. «Документ является антикризисным», — отметил Саркисян. По его словам, в документ направлен на реализацию трёх основных целей — снижения уровней инфляции, бюджетного дефицита и внешнего госдолга.