Москва, 31 мая, 2016, 17:32 — ИА Регнум. Процесс децентрализации на Украине фактически стартовал. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закономерный итог

«Вчера (30 мая) Одесский областной совет принял решение в поддержку договорных отношений между региональной властью и Киевом, — пишет Захарова. — Как я прочитала в СМИ, инициативу поддержали 48 депутатов, 7 высказались против».

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что ранее еще 2 областных совета — Житомирский и Кировоградский — приняли аналогичные решения.

«Называйте как хотите — децентрализация, федерализация, — пишет Захарова. — Это неважно. Важно, что «процесс пошёл».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 мая депутаты Одесского областного совета утвердили обращение к президенту Украины Петру Порошенко и к премьер-министру страны Владимиру Гройсману, в котором их просят поддержать заключение спецдоговора о разделении полномочий между правительством Украины и органами власти Одесской области.

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