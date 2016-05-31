Москва, 31 мая, 2016, 16:47 — ИА Регнум. Для взыскания пеней за неуплату в срок взносов на капремонт многоквартирных домов предлагается ввести отсрочку в 31 день. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая, соответствующий законопроект внесло в Госдуму законодательное собрание Ивановской области.

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В соответствии с законодательством с 1 января 2016 года лица, несвоевременно или не полностью внесшие плату за ЖКУ, обязаны платить пени, начисляемые по прогрессивной шкале, начиная с 31 дня просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки, а начиная с 91 дня — из расчета 1/130 ставки. При этом отсрочка начисления пеней не распространяется на взносы на капремонт многоквартирных домов, отмечают авторы законопроекта: не заплатившие в срок взносы на капремонт обязаны уплачивать пени с 1 дня просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ.

«В большинстве случаев пени начисляются пенсионерам. По общему правилу финансирование сумм пенсий и других социальных выплат для последующего зачисления их на счет пенсионеров осуществляется ежемесячно 9 и 16 числа», — отмечают ивановские законодатели.

В связи с этим законопроект предусматривает взимание пеней за просрочку платежей по взносам за капремонт, начиная с 31 дня просрочки платежа в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ.

По мнению авторов инициативы, законопроект направлен на установление «единообразного подхода к обеспечению механизмов стимулирования платежной дисциплины потребителей энергоресурсов и плательщиков взносов на капитальный ремонт, в том числе получателей государственных пенсий».