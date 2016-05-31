Москва, 31 мая, 2016, 16:44 — ИА Регнум. Законопроект, расширяющий использование средств материнского капитала, внесло в Госдуму заксобрание Ивановской области, передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая. Предлагается разрешить использовать маткапитал на газификацию жилого дома.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Кроме того, инициатива предполагает компенсации расходов на подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения и на подготовку сети газопотребления и газоиспользующего оборудования жилого дома к подключению к сети газораспределения, в том числе на приобретение газоиспользующего оборудования.

Ранее законодатели Удмуртии также предлагали расширить возможности использования средств маткапитала на газификацию. Вице-спикер Госдумы Андрей Исаев («Единая Россия») высказывался в поддержку предложения: идея подобного использования части маткапитала «очень здравая». «Несомненно, будем поддерживать», — подытожил вице-спикер Госдумы РФ.