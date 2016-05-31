Госдума может разрешить использовать маткапитал на газификацию
Москва, 31 мая, 2016, 16:44 — ИА Регнум. Законопроект, расширяющий использование средств материнского капитала, внесло в Госдуму заксобрание Ивановской области, передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая. Предлагается разрешить использовать маткапитал на газификацию жилого дома.
Кроме того, инициатива предполагает компенсации расходов на подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения и на подготовку сети газопотребления и газоиспользующего оборудования жилого дома к подключению к сети газораспределения, в том числе на приобретение газоиспользующего оборудования.
Ранее законодатели Удмуртии также предлагали расширить возможности использования средств маткапитала на газификацию. Вице-спикер Госдумы Андрей Исаев («Единая Россия») высказывался в поддержку предложения: идея подобного использования части маткапитала «очень здравая». «Несомненно, будем поддерживать», — подытожил вице-спикер Госдумы РФ.