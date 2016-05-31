Астана, 31 мая, 2016, 16:42 — ИА Регнум. В 2015 году в Казахстане для воспроизводства лесов были сделаны лесопосадки на площади 60,2 тысяч га. В целом искусственные лесные насаждения составляют 10% или 1029 тысяч га от лесных площадей республики, сообщает сегодня, 31 мая, пресс-служба Министерства сельского хозяйства Казахстана.

Savitar Лес-посадка

Минсельхоз отмечает, что увеличением лесистости территории Казахстана занимается Республиканский лесной селекционный центр, в нем производят посадочные материалы. Каждый год в питомниках центра сотрудники выращивают по 600 тысяч саженцев сосны, по 700 тысяч — саксаула черного, по 100 тысяч штук — саженцы ели Шренка, а также саженцы яблони Сиверса и абрикоса. В 2016 году центр намеревается вырастить более 1,9 млн штук саженцев различных древесно-кустарниковых пород.

«Выращенный посадочный материал используется на территории гослесфонда, в том числе в зеленой зоне Астаны. В текущем году посадочным материалом обеспечены национальные парки Иле-Алатауыский, «Бурабай», «Колсай көлдері», РГП «Жасыл аймак», — говорится в сообщении Минсельхоза.

Между тем, площадь опустыненных и деградированных земель Казахстана составляет, по разным оценкам, от 66% территории республики (порядка 180 млн га) до 70%.