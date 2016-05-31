Берлин, 31 мая, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс не примет участия в матчах чемпионата Европы 2016 года во Франции, сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза.

Eastfrisian Марко Ройс

Кроме Ройса, в национальную команду Германии не попали Карим Беллараби, Юлиан Брандт и Себастьян Руди.

27-летний Марко Ройс не попал на Евро-2016 из-за травмы.

Напомним, сборная Германии по футболу является действующим чемпионом мира. На турнире немецкая сборная встретится с командами Польши, Украины и Северной Ирландии.

Чемпионат Европы 2016 года пройдет во Франции с 10 июня по 10 июля.