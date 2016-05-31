Нижний Новгород, 31 мая, 2016, 20:31 — ИА Регнум. Нижний Новгород сложно назвать благоустроенным городом, идеально приспособленным для отдыха. Поэтому ежегодно с наступлением тепла тысячи нижегородцев стараются покинуть пыльный город и каждую пятницу на выездах из Нижнего Новгорода выстраиваются длинные вереницы машин. Особенно тяжело приходится тем, кто пытается выехать из города по Борскому мосту.

Андрей Репин ИА REGNUM С наступлением тепла все больше жителей Нижнего Новгорода стараются покинуть город и провести время на природе

Андрей Репин ИА REGNUM Тем, кто решил покинуть город на автомобиле, приходится рассчитывать на удачу — если не повезет, часть пятничного вечера или субботнего утра можно провести в пробках

Люди, не обремененные автотранспортом, покидают город общественным транспортом. Кого-то ждет дача, кто-то едет на турбазу, в дом отдыха, к знакомым в деревню или просто в лес с палаткой. Благо, мест для отдыха в Нижегородской области достаточно.

Андрей Репин ИА REGNUM Каждую пятницу электрички увозят сотни нижегородцев подальше из пыльного города

Те, кто остался в городе, ищут свои варианты провести время. Чтобы спастись от жары, нижегородцы стараются выбраться на набережные. В городе, стоящем на слиянии двух крупных рек, набережных достаточно.

Андрей Репин ИА REGNUM Кто-то просто выходит на набережные прогуляться парами, компаниями, с детьми

Андрей Репин ИА REGNUM Одна из самых благоустроенных территорий города

В последние выходные весны жителям Нижнего Новгорода была предложена достаточно большая культурная программа и те, кто не хотел просто сидеть на берегу с шашлыком, могли найти себе занятие по душе.

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