Москва, 31 мая, 2016, 15:24 — ИА Регнум. В Москве увеличилось количество жалоб на содержание диких животных в домашних условиях, заявил на круглом столе в Мосгордуме руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. По его словам, необходимо внести изменения в городское законодательство, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«На законодательном уровне необходимо ввести нормы разведения и содержания животных в неволе, контроля и учета диких животных на территории Москвы, а также необходимо установление ограничения на изъятие диких животных из естественной среды обитания, организация центров передержки для животных, которые были изъяты», — сообщил Кульбачевский.

Чиновник отметил, что ежегодно на «горячую линию» департамента поступает 500−600 жалоб на содержание животных.

Напомним, в конце апреля 2016 года апреля вспыхнул скандал вокруг московского приюта «Эко Вешняки» на улице Аллея Первой Маевки, где были найдены трупы собак и кошек.

Возбуждено уголовное дело по статье 245 УК ПФ «Жестокое обращение с животными». Общественники и зоозащитники неоднократно выходили на митинг с просьбой принять закон о защите животных. Отметим, что разработку законопроекта о защите диких животных депутаты Мосгордумы начали в 2015 году. Однако закон до сих пор не принят.

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