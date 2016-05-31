Москва, 31 мая, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Глава МИД РФ заявил в ходе «прямой линии» на Радио «Комсомольская правда», что признание Москвой Донецкой и Луганской народных республик опасно, поскольку страны Запада сразу получат повод прекратить давление на Киев с целью выполнения минских соглашений.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

По его словам, обязательства в рамках «Минских соглашений» должны выполняться «даже в воспитательных целях». Кроме того, руководство ДНР и ЛНР после референдума не стало отказываться от диалога с Киевом, поэтому и Россия не стала признавать его состоявшимся.

Итогом этого стал пакет минских договоренностей. «Они никогда не отказывались от разговора с Киевом. Этот разговор мы поддержали», — сказал Лавров. В таком случае «хлопать дверью» и «грозить» будет «контрпродуктивно».

Лавров подчеркнул, что Запад продолжает оказывать давление на Киев. «Когда они общаются с украинцами, они жёстко требуют с Киева выполнений [Минских соглашений]», — сказал глава МИД РФ. Он также напомнил о миссии ОБСЕ, которая под нажимом Москвы публикует сообщения не только о Донбассе, но и об Украине, где есть засилье мафии, управляемой депутатами Верховной рады, и ущемление нацменьшинств.

Напомним, референдум о статусе ДНР и ЛНР был проведён в мае 2014 года. В ходе референдума подавляющее большинство жителей республик поддержало их независимый статус. Вопрос о признании Россией независимости ДНР и ЛНР в апреле 2015 года был задан президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства ответил, что не хотел бы на этот счет говорить, поскольку, «чего бы я ни сказал, все может быть контрпродуктивно».