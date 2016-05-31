Москва, 31 мая, 2016, 14:40 — ИА Регнум. У российской валюты почти нет оснований для энергичного роста, хотя баррель балансирует на рубеже $50 за Brent и существенно ниже не отходит. По мнению старшего аналитика Альпари Анны Бодровой, в остальном все довольно сдержанно: Центробанк следит за инфляцией и предполагает ее рост, несмотря на планомерную работу по ее сдерживанию, дефицитный бюджет формирует политику взаимодействий Минфина и ЦБ, ставка остается довольно высокой (11%), и без риска для инфляции ее не понизить. Впереди июнь с его серьезными объемами выплат по внешним российским долгам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Читайте также: «Рубль не находит поддержки»

«Для доллара США в паре с российской валютой эта весна выдалась довольно энергичной. За три месяца рубль укрепился на 13%. Последние пять недель торги в паре доллар/рубль носят преимущественно боковой характер из-за слишком большого потока разнонаправленных факторов. Граница 63,95−67,10 руб. сохранится в первой декаде июня, вплоть до заседания ЦБ РФ 10 июня», — считает Бодрова.

Читайте также: «Доллар взял курс на укрепление»

«Дальше рынок получит новые среднесрочные ориентиры, но вряд ли это будут поводы для чрезмерного укрепления российской валюты. Даже если инфляция останется в пределах 7,2−7,5%, а нефть будет стоить $50−55 за баррель, доллар не подешевеет до 60 рублей», — предположила эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 31 мая, российский рубль ограниченно отступает в парах с иностранными валютами. За доллар США дают 65,84 руб. (+0,2%). Евро стоит 73,48 руб. (+0,3%). Официальные курсы ЦБ РФ на 1 июня составляют 65,99 руб. за американскую валюту и 73,44 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 7 и 5 копеек соответственно. Цены на нефть остаются в «красной» зоне — Brent стоит $50,14 за баррель (-0,4%).