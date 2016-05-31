Москва, 31 мая, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден подметил в своем Twitter прогресс оценок его действий властями США. Так он прокомментировал слова экс-министра юстиции США Эрика Холдера об «услуге обществу», оказанной Сноуденом.

Freedom of the Press Foundation Эдвард Сноуден

Если в 2013 году разоблачения ЦРУ и АНБ Сноуденом в США однозначно оценили как «государственную измену», то в 2014 году сказали, что «может, и нет, но это было безрассудно». В 2015 году риторика смягчилась: «Это всё ещё было незаконно», а уже в 2016-м прозвучали слова об «услуге обществу». Что же будет в 2017 году, задается вопросом Сноуден, поставив многоточие после года.

Ранее экс-министр юстиции США Эрик Холдер заявил, что Сноудена, конечно, надо посадить, но на самом деле «он оказал обществу услугу, подняв волну дебатов и поспособствовав тем изменениям, которые мы предприняли». Тем не менее закон он все равно нарушил, сказал Холдер.

Кроме того, Сноуден нанес ущерб американским интересам своими действиями, он должен вернуться в США и предстать перед судом или попытаться заключить соглашение. «Думаю, что он должен ощутить последствия того, что он сделал», — заявил бывший глава Минюста США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2013 году Эдвард Сноуден передал СМИ ряд секретных материалов, проливших свет на масштабы слежки, которую ведут Агентство национальной безопасности США и его британский аналог — Центр правительственной связи.

В частности, стало известно, что спецслужбы осуществляли сбор данных пользователей Google, Facebook, Skype и других американских интернет-компаний с помощью секретной программы под кодовым названием Prism. Публикация этих материалов вызвала международный скандал.

Сноуден успел покинуть США и через Гонконг добрался до Москвы. В России ему дали временное убежище и трехлетний вид на жительство.