Москва, 31 мая, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Официальная Москва не откажется от помощи и взаимодействия с Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом 31 мая заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы Юго-Восток Украины не бросаем и не забываем, мы его поддерживаем. Это и решение экономических проблем, и гуманитарная помощь — в том числе и решение проблем, которые должны были решить страны Запада. Мы решаем эти и другие проблемы Донбасса и будем это делать», — сказал Лавров.

По его словам, в Минских договорённостях говорится о «праве на прямые свободные связи с РФ»: «Это один из ключевых компонентов, который позволил и нам, и дончанам поддержать соглашения».

Напомним, «Минские соглашения» были подписаны Украиной, Россией, Францией и Германией в феврале 2015 года. Тогда же свои подписи под документами поставили представители ДНР и ЛНР. Россия неоднократно обвиняла Киев в отсутствии политической воли по линии выполнения «Минских соглашений».