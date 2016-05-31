Москва, 31 мая, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Россия потеряет лицо в случае, если «Минские соглашения» будут растоптаны так же, как были растоптаны договорённости в Киеве от 21 февраля 2014 года. Об этом 31 мая заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

ИА REGNUM Выполнение Минскиих соглашений

«Безусловно, надежда на Минские соглашения есть. Они были результатом очень сложных переговоров, после чего под ними подписались все стороны. Это единственный документ, в котором заключены обязательства сторон конфликта. Документ не должна постигнуть участь документа от 21 февраля 2014 года, когда президент Украины Виктор Янукович подписал соглашение с оппозицией, а наутро оно было растоптано, и наши западные коллеги стыдливо промолчали. Если позволять тем, кто провёл государственный переворот, обходиться таким же образом с ещё одним документом, мы просто потеряем лицо», — сказал Лавров в ходе прямой линии в «Комсомольской правде».

Он выразил надежду на то, что заявления президента Украины Петра Порошенко и главы МИД Украины Павла Климкина «хоть и противоречивы, но они говорят о приверженности договорённостям»: «Всё просто: опять идёт разговор о курице и яйце. Вдруг тема безопасности стала главной для Порошенко, причём не только прекращение огня, а обеспечение безопасности со стороны. На это Донбасс никогда не пойдёт, это не согласовано договорённостями».

Лавров подчеркнул, что Москва твёрдо поддерживает «повышение роли и ответственности миссии ОБСЕ», чтобы они «настояли на разводе сил, и чтобы они контролировали склады с обеих сторон»: «По политическим аспектам все мячи на стороне Киева: это касается и статуса Донбасса, и амнистии. Но нам про амнистию говорят, что закон есть, но он не подписан Порошенко. Сейчас говорят, что закон подпишут, но на основании документа от 1996 года о личных обращениях об амнистии. Но очевидно, что это срыв договорённостей. Крайний шаг — это выборы, и этот вопрос, как и закон об особом статусе, должен быть согласован с Донецком и Луганском. Ничего этого мы не видим».

Напомним, «Минские соглашения» были подписаны Украиной, Россией, Францией и Германией в феврале 2015 года. Тогда же свои подписи под документами поставили представители ДНР и ЛНР. Россия неоднократно обвиняла Киев в отсутствии политической воли по линии выполнения «Минских соглашений».