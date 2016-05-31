Гатчина, Ленинградская область, 31 мая, 2016, 13:35 — ИА Регнум. В России может появиться программа приватизации разрушающихся памятников культуры. С соответствующей инициативой сегодня, 31 мая, выступил министр культуры РФ Владимир Мединский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР Пора приватизировать!

Он признал, что средств, выделяемых государством на восстановление и сохранение памятников архитектуры, недостаточно. Необходимы дополнительные средства.

«Никакого бюджета страны, никакой нефти и газа никогда не хватит на то, чтобы восстановить все памятники, их у нас тысячи. По минимальным оценкам, около 10 тысяч только усадеб и дворцов разрушенных в стране», — заявил Мединский в ходе заседания, посвященного 250-летию Гатчинского дворца и 150-летию основания Императорского Русского исторического общества.

По его словам, помочь в решении проблемы может приватизация, для которой созданы законодательные возможности. Так, в 2015 году по инициативе Минкультуры был принят ряд законодательных поправок, которые позволяют как сдавать в аренду, так и продавать памятники из казны — с обременением. «Другое дело, что правоприменительная практика равна нулю, Росимущество не продвигает эту тему», — посетовал Мединский.

Министр культуры также отметил, что на эту тему уже проводилось несколько совещаний с главой Минэкономразвития Алексеем Улюкаевым, и выразил надежду на то, что после смены руководства Росимущества ситуация изменится в лучшую сторону.

«Должна быть осмысленная, осторожная, но последовательная и неспешная программа по приватизации разрушенных памятников и вовлечения их в жизнь нашей страны», — считает Владимир Мединский.

Добавим, что в данном случае речь идет о приватизации памятников второй и третьей категории — то есть, объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, первым тему приватизации «за 1 рубль» поднял на заседании губернатор Ленинградской области Александр Дроденко. Он отметил, что в Ленобласти есть памятники и регионального, и федерального значения, которые будут в любом случае реставрироваться, но во второй и третий период, поскольку их местоположение не совпадает с туристической тропой.

Такие памятники расположены, например, в Лужском, Подпорожском, Приозерском и других отдаленных районах области, «где туристы если и будут добираться, там нельзя будет рассчитывать на самоокупаемость». Глава 47-го региона предложил разрешить приватизацию таких памятников, чтобы эти объекты имели шанс быть как можно быстрее восстановленными для туристов, которым собственники предоставят свободный доступ.