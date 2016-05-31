Ростов-на-Дону, 31 мая, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Хуторяне Белокалитвинского района, чьи дома и хозпостройки пострадали от смерча в середине мая, получили положенные в таких случаях компенсации. Из казны Ростовской области на эти цели было выделено около 2,5 млн рублей. Как уточнили ИА REGNUM 31 мая в управлении по информационной политике региона, 248 жителей получили по 10 тыс. рублей

donland.ru Восстановление домов в х. Ильинка

Напомним, что ураган накрыл Белокалитвинский район 14 мая. Стихия оставила без света и воды четыре населенных пункта. Кроме того, смерч срывал крыши домов, в некоторых домах были выбиты стёкла. Прибывшие на место разгула непогоды спасатели на время проведения восстановительных работ ввели режим ЧС. Помимо 350 спасателей и пожарных, помощь хуторянам оказывали неравнодушные граждане.

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На сегодняшний день все дома восстановлены. Шифер, рубероид, стёкла были приобретены за счёт муниципалитета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональное управление МЧС в мае уже как минимум семь раз рассылало штормовое и экстренное предупреждения жителям области. Оповещения помогают мобилизовать аварийные бригады, группы спасателей, подготовить спецтехнику к выходу в случае непредвиденных ситуаций.