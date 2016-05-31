Оттава, 31 мая, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Федерация хоккея России получила сообщение, что защитник российской сборной Вячеслав Войнов не имеет права выступать на Кубке мира в Канаде из-за его дисквалификации в НХЛ, сообщает «Р-Спорт».

Александр Дейнека. Хоккеисты (фрагмент). 1960 год

Речь идет об обвинении в домашнем насилии в отношении супруги Марты Варламовой, по которому в начале июля 2015 года Вячеслав Войнов, будучи игроком клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз», был приговорен в США к 90-дневному тюремному заключению. Позже Войнов был арестован Бюро по контролю за соблюдением иммиграционного и таможенного законодательства США. В итоге Вячеслав Войнов вернулся в Россию и подписал контракт с санкт-петербургским хоккейным клубом СКА.

Матчи Кубка мира под эгидой НХЛ при содействии Международной федерации хоккея пройдут в Торонто с 17 сентября по 1 октября 2016 года. Когда был объявлен окончательный состав сборной России из 23 игроков, включая Войнова, заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что НХЛ может не допустить Войнова до участия в матчах Кубка мира.