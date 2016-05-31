Москва, 31 мая, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Ни одна страна не хотела сильной и уверенной в себе России, и эта линия идёт с Запада испокон веков. Об этом 31 мая заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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«Все обвинения против РФ — сознательная линия с начала XX века, а то и раньше. Никто не хотел сильной и уверенной в себе России. В прошлом веке англичане и американцы делали всё, чтобы не допустить целостности Евразии, понимая под этим и Российскую империю, и СССР, и нынешнее состояние дел. Всё это укладывается в концепцию Бжезинского — «не дать варварам объединяться», — сказал Лавров в рамках «прямой линии» на Радио «Комсомольская правда».

Он обвинил западных партнёров в вечной лжи в отношении России: «Демонизация России происходит, но мы должны к этому привыкнуть. Никогда наши партнёры не были с нами честны — вспомните Фултонскую речь. Черчилль, восхищавшийся Сталиным, произнёс речь, объявившую начало холодной войны».

Лавров напомнил, что в связи с мероприятиями в Хиросиме вспоминали о том, каковы были причины решения американцев по Хиросиме и Нагасаки: «Известно, что Трумэн хотел обречь на такую же участь 20 советских городов. Концепция внешней политики предполагает многовекторность. Но продвигая эту линию, надо помнить, что наши союзники — это армия, флот, а теперь уже и ВКС».

Напомним, 31 мая глава МИД РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию на Радио «Комсомольская правда». Министр отвечает на вопросы читателей, слушателей и журналистов.