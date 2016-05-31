Бразилиа, 31 мая, 2016, 12:43 — ИА Регнум. В Рио-де-Жанейро (Бразилия) школьники смогут посетить Олимпийские и Паралимпийские игры в награду за хорошую учебу, сообщает RT. Власти города выкупят более 500 тыс. билетов.

rio2016.com Логотип XXXI Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро

По словам представителя мэрии, билеты будут распределены между школьниками, госслужащими и людьми с ограниченными возможностями. Школьники смогут получить билеты, если за прошедшие полгода у них были только хорошие оценки.

Это, в частности, сделано для того, чтобы увеличить продажу билетов на Паралимпийские игры, которые пользуются меньшим спросом. К настоящему времени распродано более 60% билетов на Олимпийские и 30% — на Паралимпийские игры.

Напомним, Олимпийские игры в бразильском Рио-де-Жанейро пройдут с 5 по 21 августа. Паралимпийские — с 7 по 18 сентября.