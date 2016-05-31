Санкт-Петербург, 31 мая, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Ольга Галкина заявила, что в городе будет проведён сбор подписей против решения топонимической комиссии города присвоить безымянному мосту через Дудергофский канал в Красносельском районе имя первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба депутата.

Игорь Павловский ИА REGNUM Мост через Дудергофский канал

Галкина пояснила, что подписи под обращением к губернатору Георгию Полтавченко начнут собирать сегодня, 31 мая. «Сбор подписей пройдёт среди жителей того микрорайона, где находится пока ещё безымянный мост. Очень важно узнать именно их точку зрения», — сказала депутат. Галкина уточнила, что петиция против присвоения размещена на сайте change.org.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 мая топонимическая комиссия Санкт-Петербурга провела закрытое заседание по присвоению мосту имени Ахмата Кадырова. Утром у стен Смольного состоялся одиночный пикет против присвоения.

Двумя днями ранее «Молодёжное Яблоко» предложило жителям района альтернативные варианты названий моста: Дудергофский, Жемчужный, мост Героев, мост Евгения Родионова, Владивостокский, Североморский, Китайский или Шанхайский.