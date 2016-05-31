Воронеж, 31 мая, 2016, 12:23 — ИА Регнум. В правительстве Воронежской области готовится документ, в соответствии с которым полномочия по установлению тарифа на перевозки по муниципальным маршрутам на территории Воронежа будут переданы с регионального уровня на муниципальный. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора по итогам еженедельного оперативного совещания в правительстве региона 30 мая.

pixabay.com Стоимость проезда

Руководитель департамента транспорта и автомобильных дорог области Александр Дементьев пояснил, что новый Федеральный закон № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливает единые подходы к организации транспортного обслуживания населения.

Законом предусмотрены два вида регулярных перевозок — по регулируемым и по нерегулируемым тарифам. В первом случае тарифы устанавливает соответствующий уполномоченный орган государственной власти области или орган местного самоуправления. Во втором — сам перевозчик. Для подтверждения законности перевозок в случае с регулируемыми тарифами необходимо предоставление государственного контракта и карты маршрута. Во втором случае — карты маршрута и свидетельства об осуществлении перевозок по соответствующему муниципальному маршруту.

По словам Александра Дементьева, при реализации нового закона Минтранс РФ и субъекты столкнулись с рядом проблем. В частности, это установление порядка проведения открытого конкурса на маршрут на срок пять лет, при том, что бюджет планируется на один — три года. Кроме того, выявлена правовая коллизия в части противоположного толкования в разных статьях закона (ст.11 и 15) — кем устанавливается тариф на перевозки по муниципальным маршрутам — субъектом Российской Федерации или органом местного самоуправления. В связи с этим Минтранс РФ и комитет Государственной думы по транспорту готовят изменения в ФЗ-220 в данной части и по нескольким другим направлениям.

До устранения этой коллизии в правительстве региона право устанавливать тариф на муниципальные маршруты решили передать мэрии.

В последний раз стоимость проезда в общественном транспорте в Воронеже повышалась в марте 2015 года, сразу на 20% — с 12 до 15 рублей за поездку в автобусах большой, малой и средней вместимости. Перевозчики еще тогда заявляли, что стоимость проезда должна быть выше. В январе они просили поднять тариф до 17 рублей, но тогда принимать решение об увеличении тарифа власти не стали. Теперь же, при передаче полномочий, тариф, вероятнее всего, все же вырастет.