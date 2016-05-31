Токио, 31 мая, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Корпорация Panasonic прекращает производство жидкокристаллических панелей для телевизоров по причине сильной ценовой конкуренции, сообщает японское деловое издание Nikkei.

Stephan Legachev ЖК телевизор

Panasonic собирается закрыть производство панелей на своем заводе в Химедзи (префектура Хего, Япония) в сентябре 2016 года. Корпоративные клиенты компании уже извещены об этом.

В Японии после этого останется два завода, изготавливающих ЖК-панели. Это фабрики, которыми совместно управляют тайваньская Hon Hai Precision Industry (известная под брендом Foxconn) и японская Sharp.

На заводе в Химедзи работает около 1000 человек, часть из которых после остановки производства экранов будут переведены на предприятия по производству автомобильных аккумуляторов. План такого мероприятия Panasonic начнет обсуждать с профсоюзами в ближайшее время.

Фабрика в Химэдзи продолжит выпускать комплектующие для медицинского оборудования, автомобильные мониторы и прочие изделия. Объем производства фабрики будет снижен на 75%. Для производства своих телевизоров Panasonic будет использовать панели южнокорейского производства.