Санкт-Петербург, 31 мая, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Конституционный суд России признал систему «Платон», которая взимает плату с большегрузных автомобилей при проезде по федеральным трассам, законной, передает корреспондент ИА REGNUM. Суд отказался считать «Платон» дополнительным налогом на перевозчиков, чего требовали заявители — группа депутатов Государственной думы.

ksrf.ru Здание Конституционного суда РФ

Напомним, с 15 ноября 2015 года за проезд по федеральным трассам грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 12 тонн взимается плата, призванная частично возместить наносимый ими ущерб дорогам. Владельцы грузовиков обязаны зарегистрировать свои автомобили в системе «Платон» и оплачивать пользование федеральными дорогами по установленным тарифам. Уклонение от оплаты влечет штрафы.

В своем решении Конституционный суд РФ подчеркнул, что основное бремя содержания федеральных трасс лежит на государстве, но это не значит, что нельзя накладывать дополнительную финансовую нагрузку на тех, из-за кого дорожное полотно изнашивается сильнее всего, то есть, на владельцев тяжелых грузовиков.

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При этом «Платон», по мнению КС, не обладает характеристиками налога, а значит, заявители были не правы, когда говорили о двойном налогообложении, подразумевая, что дальнобойщики теперь должны платить транспортный налог, акциз на топливо и еще взносы по системе «Платон».

Тем не менее, КС РФ указал правительству и Госдуме на «недопустимость чрезмерного обременения предпринимателей в сфере грузоперевозок» сходными по цели платежами, пусть и разной природы.

Суд напомнил, что правительство уже внесло в Думу законопроект, по которому оплату «Платона» грузоперевозчикам зачтут вместо транспортного налога, а значит, считает КС, чиновники фактически признали, что финансовое бремя владельцев фур слишком велико и необходимо его снизить, чтобы плата по системе «Платон» стала для них основной.

КС РФ запретил произвольно отказываться от таких щадящих мер или автоматически отменять их, даже если ранее предполагалось, что они будут временными. К тому же, суд постановил, что недопустимо и повышать размер взносов по «Платону», установленный правительством страны (помимо индексации), если это не прописано в законе. Суд считает, что нельзя также и внезапно отменять или изменять действующие сейчас понижающие коэффициенты.

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Как известно, оператором «Платона» стала компания «РТ-Инвест Транспортные Системы», акционером которой является сын миллиардера Аркадия Ротенберга Игорь. Соглашение с этим ООО было заключено на 13 лет без проведения конкурса.

КС РФ счел допустимым взимать плату с граждан через частную компанию на основе ГЧП, но подчеркнул, что она должна обладать лишь организационно-техническими функциями и никакими другими.

«Федеральный законодатель должен в разумные сроки установить порядок определения оператора системы взимания платы и критерии, которым он должен соответствовать. Предписания, наделяющие оператора системы «Платон» нормотворческими полномочиями, выходящими за рамки организационно-технического регулирования, признаны противоречащими Конституции РФ. Правительство РФ обязано внести соответствующие изменения в свои правовые акты», — говорится в постановлении Конституционного суда. Кроме того, КС РФ указал, что оператор не вправе непосредственно применять к водителям какие-либо меры принудительного характера.

Суд добавил, что, если водитель фуры сможет доказать, что не внес оплату по не зависящим от него обстоятельствам, например, из-за дорожной обстановки, состояния транспортной инфраструктуры, то его нельзя штрафовать.

Заметим, депутаты-заявители полагают, что «Платон» несоразмерен, несправедлив и экономически не обоснован. Парламентарии убеждены, что подобные санкции создают препятствия для свободного перемещения товаров по территории страны. Исходя из этого они требовали признать спорные нормы не соответствующими статьям 55 (часть 3), 57, 72 (часть 1), 74, 75 (часть 3) и 76 Конституции РФ.

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Во время чтения постановления перед зданием суда прошел одиночный пикет гражданского активиста Александра Расторгуева, который ранее участвовал в массовых протестах на стороне дальнобойщиков.