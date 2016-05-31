Ереван, 31 мая, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Генерал и два полковника вооруженных сил Армении задержаны 30 мая вечером в рамках уголовных дел, находящихся в ведении главного военного следственного управления Следственного комитета Армении.

Photolure Президент Армении Серж Саргсян и начальник Генштаба ВС Армении Юрий Хачатуров

В пресс-службе СК Армении корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что задержанные — генерал Мелсик Чилингарян, полковники Армен Маркарян и Мгер Папян.

По данным армянских СМИ, высокопоставленные военные задержаны в рамках возбужденных уголовных дел по фактам закупки некачественных товаров, а также допущенных злоупотреблений. Согласно предварительным данным, некоторые виды товаров закупались по раздутым ценам.

Генерал Мелсик Чилингарян занимал должность начальника управления вооружения вооруженных сил Армении. 23 мая указом президента Армении он был уволен.

Ранее был арестован начальник управления автомобильной службы ВС Армении, полковник Давид Абрамян. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 375 УК Армении (злоупотребление властью или бездействие, повлекшее тяжелые материальные последствия). Абрамян признал вину, дал показания, восстановил нанесенный ущерб. Следователь принял решение о временном приостановлении его полномочий.

Кроме того, после апрельских боевых действий в зоне карабахского конфликта из ВС Армении были уволены ряд высокопоставленных военных. Президент Армении 26 апреля уволил с занимаемых должностей замминистра обороны — начальника департамента материально-технического обеспечения Алика Мирзабекяна, начальника управления разведки Главного штаба ВС Аршака Карапетяна, начальника войск связи — главу управления связи и автоматических систем управления Комитаса Мурадяна.