Порт-о-Пренс, 31 мая, 2016, 11:30 — ИА Регнум. Временный глава Гаити Жоселерм Привер заявил, что прерванный избирательный процесс будет возобновлен на этой неделе. От отметил, что Временный избирательный совет (CEP) опубликует сегодня сроки проведения предстоящих выборов (второй тур президентских, и дополнительные выборы депутатов в нижнюю и верхнюю палаты парламента). Независимая избирательная комиссия по оценке и проверке выборов (CIEVE) опубликует доклад, с целью «вернуть доверие к избирательному процессу», сообщает Prensa Latina.

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«Эта неделя имеет решающее значение для демократической истории гаитянской нации», подчеркнул Жоселерм Привер.

Ранее, глава нового Временного избирательного совета Гаити Леопольд Berlanger объявил, что второй тур президентских выборов в Гаити, намеченных на 24 апреля, не будет проводиться по причине «политических проблем». Гаити сейчас возглавляет временно исполняющий обязанности президента страны Жоселерм Привер. Глава Национального собрания Гаити Жоселерм Привер был избран после многочасовых дебатов «временным президентом страны» в феврале 2016 года.