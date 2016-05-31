Вашингтон, 31 мая, 2016, 11:28 — ИА Регнум. Голливудский актер Кит Харрингтон, исполнительроли Джона Сноу в телесериале «Игра престолов» рассказал об унизительном голливудском сексизме по отношению к мужчинам в интервью для The Sundаy Times.

Gage Skidmore Кит Харрингтон

Актер отметил, что всегда чувствовал себя неловко, когда на фотосесиях и кастингах ему приходилось раздеваться.

По его словам, актеру хочется думать, что он является чем-то большим, чем комлектом шевелюры и внешности. Харингтон хотел бы отказываться от ролей, использующих лишь его внешние данные.

Роль Джона Сноу в «Игре престолов» стала для Кита Харингтона первой серьезной актерской работой.

Судьба его персонажа не на шутку интригует зрителей сериала, которые даже упрекали создателей сюжета в нежелании оживить погибшего в десятой серии пятого сезона героя. В конце концов Сноу вернулся к жизни в финале второй серии шестого сезона популярного телесериала.