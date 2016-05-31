Москва, 31 мая, 2016, 11:22 — ИА Регнум. При реализации Росреестром полномочий главного администратора доходов федерального бюджета выявлены недостатки. В частности, плановые показатели по поступлениям доходов в федеральный бюджет на 2015 г. были доведены Росреестром до своих территориальных органов только в апреле, в связи с чем в течение I квартала 2016 года отсутствовали прогнозные показатели по поступлению доходов в федеральный бюджет, сообщили в пресс-службе Счетной палаты РФ.

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Средства федерального бюджета на финансирование в 2015 г. мероприятий Росреестра, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу, в объеме 873,8 млн рублей освоены менее чем на 20%. Большинство мероприятий, запланированных на 2015 г., Росреестром не завершены.

По подпрограмме «Создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» при 99,4% кассового исполнения расходов не достигнуты плановые значения по 60% индикаторов, мероприятия подпрограммы выполнены не в полном объеме.

Также в ходе аудиторской проверки выявлены и другие серьёзные нарушения в работе Росреестра.

Счетная палата РФ направит представление Росреестру, информационное письмо — в ФАС, обращение — в Следственный комитет РФ, а также заключение — в палаты Федерального Собрания.