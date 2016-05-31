Москва, 31 мая, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров на международной конференции «Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений» заявил, что визит президента РФ Владимира Путина в Китай придаст стратегическому партнерству двух стран новый импульс.

В. Иванов. Крепим дружбу во имя мира и счастья. 1954

По его словам, визит Путина в Китай будет способствовать дальнейшей реализации неисчерпаемого потенциала многогранного стратегического партнерства России и Китая.

Вторая международная конференция «Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений», приуроченная к визиту Путина в КНР, проходит в Москве 30 и 31 мая, проводит ее Российский совет по международным делам (РСМД).

Особое внимание на конференции будет уделено вопросам сопряжения Евразийского экономического союза и «Экономического пояса Шелкового пути».