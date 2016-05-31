Санкт-Петербург, 31 мая, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Проект создания в петербургском метрополитене общедоступной сети Wi-Fi для доступа в Интернет был одобрен накануне на заседании Совета по инвестициям при губернаторе Санкт-Петербурга. Как обещают инвесторы, это не отразится на стоимости проезда в подземке.

Aleksandra Artemeva WI-FI в метро

Ранее, как сообщила пресс-служба Смольного, был реализован и показал свою эффективность пилотный проект сети Wi-Fi на участке между станциями метро «Новочеркасская» и «Ладожская».

«Инвесторы готовы выполнить работы, если будет возможность на льготных условиях разместить свое оборудование на территории метрополитена. Этот вопрос будет вынесен на рассмотрение правительства города», — отметили в городской администрации.

После решения городского правительства будет проведен открытый аукцион на право заключения договора на размещение оборудования на объектах Петербургского метрополитена для создания сети беспроводного доступа в Интернет.

Как сообщил «Интерфакс», проект намерено реализовать АО «МаксимаТелеком» (оператор Wi-Fi в Московском метрополитене). «Мы готовы реализовать проект за собственные средства при условии поддержки со стороны города», — сказал гендиректор компании Борис Вольпе. Глава комитета по инвестициям Петербурга Ирина Бабюк оценила проект в сумму около 1,8 млрд рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сеть Wi-Fi будет создана по аналогии с Москвой, однако, в отличие от столичных пассажиров подземки, петербуржцы смогут пользоваться сетью как в поездах, так и в тоннелях и вестибюлях станций метрополитена.

Построенная в Москве сеть покрывает все 12 линий метрополитена (196 станций), доступна в более чем 1300 поездах и является крупнейшей сетью Wi-Fi в Европе. Предполагается, что в ходе реализации аналогичного проекта в Петербурге необходимо построить инфраструктуру связи в тоннелях общей протяженностью более 380 км и оборудовать телекоммуникационными устройствами порядка 300 поездов.