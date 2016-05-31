Москва, 31 мая, 2016, 10:35 — ИА Регнум. Доля курящих граждан в России в течение последних лет неуклонно сокращается: в настоящее время это 31% (минимум за семь лет) — с 41% в 2013 г. В настоящее время пачку и более в день выкуривают 17% (в 2013 г. — 24%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Цитата из м/с «Возвращение блудного попугая». реж. Валентин Караваев, Александр Давыдов. 1984. СССР Самокрутка

Мужчины (45%) и молодежь (30% среди 18−24-летних) курят активнее, чем женщины (17%) и пожилые люди (15% среди 60-летних и старше). Не курят сегодня 69% жителей России, в том числе 57% сообщают, что никогда не были подвержены этой вредной привычке.

По словам более четверти курильщиков (28%), за последний год они снизили объемы потребления сигарет, и прежде всего это люди пенсионного возраста (41%). Напротив, больше стали курить 16% (в 2014 г. — 10%). Выше эта доля среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга (21%). Более половины (54%) не изменили своих привычек, и курят также, как раньше.

Число граждан, курящих только в разрешенных законом местах в 2015—2016 гг. держится на уровне 56−55%. При этом нарушителей «антитабачного закона» стало заметно меньше: с 42% в 2014 г. до 33% в 2016 г.

Опрос проведен 21−22 мая 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 ФО России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше методом личного интервью по месту жительства. Максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.