Рим, 31 мая, 2016, 10:13 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

В попытках достичь берегов Европы мигранты продолжают гибнуть сотнями. За прошедшую неделю в Сицилийском проливе потерпели кораблекрушение три лодки с мигрантами на борту. По данным агентства ООН по делам беженцев — УВКБ ООН, 700 человек погибло, из них 40 — дети, 12 тысяч спасены и будут размещены в Италии.

Следователи городов Рагуза и Агридженто опрашивают оставшихся в живых, из опроса мигрантов следует, что по крайней мере четыреста человек погибли в Сицилийском проливе 26 мая, из них сорок детей, многие новорожденные. Триста человек, те, кто заплатил меньше, находились в трюме и утонули вместе с лодкой, оказавшись в ловушке.

Как передает la Repubblica со ссылкой на источники, близкие к следствию, две большие и ветхие рыбацкие лодки и одна резиновая с мигрантами на борту отплыли от пляжа Сабрафа в Ливии 25 мая. В целом в ту ночь перевозчикам удалось «устроить» 1100 человек: по 500 на каждой деревянной лодке, 100 человек на резиновой. Сразу же после начала пути людей из резиновой лодки пересадили на деревянные. После восьми часов плавания лодка на буксире начала набирать воду, и люди, которые находились на палубе, в ужасе стали прыгать за борт в отчаянной попытке достичь второй лодки. Многие утонули в этот момент, спустя десять минут контрабандист на второй лодке (суданец, позже опознанный и арестованный полицией города Рагуза) дал приказ перерезать веревку, которая связывала две лодки, оставив тонуть вторую, который пошла на дно за считаные минуты.

Четыре контрабандиста опознаны и арестованы в городе Поццалло. Одному из них всего 16 лет. Утром 30 мая в порт города Реджо Калабрия прибыла другие выжившие, 135 мигрантов после кораблекрушения, произошедшего 27 мая, вместе с ними доставлены тела 45 погибших. ВМС Италии сообщают, что еще десятки людей остаются пропавшими без вести.

Так, число жертв кораблекрушений в Средиземном море за прошедшую неделю достигает 900 человек, включая пропавших без вести. Всего 12 тысяч новоприбывших беженцев, 600 человек доставлены в порт Палермо на борту корабля «Медики без границ», и 150 человек — в порт Трапани кораблями итальянской береговой охраны.