Москва, 31 мая, 2016, 10:12 — ИА Регнум. В Москве и Московской области 31 мая ожидается теплая облачная погода без осадков, сообщает Гидрометцентр России.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Москва. Теплая погода

Воздух в Москве днем прогреется до +21 — +23 градусов, сохранится переменная облачность. Ветер будет дуть восточный и северо-восточный со скоростью 5−10 метров в секунду.

В Подмосковье температура воздуха составит от +18 до +23 градусов. Атмосферное давление немного повысится — 751−753 миллиметра ртутного столба.