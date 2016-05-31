Глава зоопарка в Цинциннати: Вновь поступил бы так же ради ребёнка
Цинциннати, США, 31 мая, 2016, 09:44 — ИА Регнум. Директор зоопарка в городе Цинциннати (штат Огайо, США) Тейн Мейнард заявил, что если бы снова повторилась ситуация, когда ребёнок попал в вольер к горилле, он принял бы то же самое решение — застрелить животное ради безопасности ребёнка, сообщает Reuters.
«Оглядываясь назад, мы и сейчас бы приняли то же самое решение», — сказал Мейнард.
Руководство решило выстрелить в большое животное, которое схватило ребёнка и ходило с ним по вольеру, потому что мальчик мог серьёзно пострадать.
«Самец гориллы был явно возбужден и действовал непредсказуемо», — сказал директор.
По мнению директора зоопарка, в том, что ребёнок оказался в клетке гориллы, никак не виноваты сотрудники.
«Люди могут перелезать через барьеры. Это то, что произошло», — пояснил он. Видимо, высоту вольера придётся дополнительно увеличить для профилактики подобных случаев, считает Мейнард.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 мая маленький мальчик, находясь с родителями в зоопарке, перелез через ограждение вольера с гориллой и упал в ров с водой. Горилла вынула ребёнка из воды и стала носить на руках, при этом мальчик кричал и плакал. Спустя несколько минут сотрудники зоопарка застрелили примата.
Стрелять в гориллу снотворным руководство не решилось, потому что оно бы не подействовало сразу, а мальчик подвергался опасности.