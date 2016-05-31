Цинциннати, США, 31 мая, 2016, 09:44 — ИА Регнум. Директор зоопарка в городе Цинциннати (штат Огайо, США) Тейн Мейнард заявил, что если бы снова повторилась ситуация, когда ребёнок попал в вольер к горилле, он принял бы то же самое решение — застрелить животное ради безопасности ребёнка, сообщает Reuters.

Горилла в зоопарке

«Оглядываясь назад, мы и сейчас бы приняли то же самое решение», — сказал Мейнард.

Руководство решило выстрелить в большое животное, которое схватило ребёнка и ходило с ним по вольеру, потому что мальчик мог серьёзно пострадать.

«Самец гориллы был явно возбужден и действовал непредсказуемо», — сказал директор.

По мнению директора зоопарка, в том, что ребёнок оказался в клетке гориллы, никак не виноваты сотрудники.

«Люди могут перелезать через барьеры. Это то, что произошло», — пояснил он. Видимо, высоту вольера придётся дополнительно увеличить для профилактики подобных случаев, считает Мейнард.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 мая маленький мальчик, находясь с родителями в зоопарке, перелез через ограждение вольера с гориллой и упал в ров с водой. Горилла вынула ребёнка из воды и стала носить на руках, при этом мальчик кричал и плакал. Спустя несколько минут сотрудники зоопарка застрелили примата.

Стрелять в гориллу снотворным руководство не решилось, потому что оно бы не подействовало сразу, а мальчик подвергался опасности.