Москва, 31 мая, 2016, 09:12 — ИА Регнум. Проведенная Банком России в 2015 году докапитализация банковского сектора, несмотря на ряд положительных изменений, все-таки не дала результатов того масштаба, который от нее ожидали. Об этом заявила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, сообщили в СП РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

По её словам, в 1-м квартале 2016 г. капитал у 19 банков из 24 докапитализированных на 1 января 2016 года снизился. У 8 кредитных организаций по итогам 1-го квартала было отмечено снижение норматива достаточности капитала. «При том, что сумма полученной господдержки на конец 2015 г. составила 802,7 млрд рублей, увеличение совокупного капитала докапитализированных банков — 190,4 млрд рублей или 23,7% от полученного объема докапитализации», — констатировала Голикова.

Не достигнута, по словам главы Счетной палаты, и основная цель докапитализации по поддержанию необходимого уровня кредитования организаций приоритетных отраслей экономики. «Всего за 2015 г. банки, получившие докапитализацию, возместили в экономику 2 трлн 255 млрд рублей. Фактическое увеличение задолженности по этим средствам на 1 января 2016 г. составило 459 млрд рублей. Это 20,4% от объема размещенных средств. То есть в основном речь шла о краткосрочном кредитовании», — отметила Голикова.

Она также обратила внимание на отсутствие содержательного контроля за отчетностью банков по предоставленным средствам.