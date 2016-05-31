Москва, 31 мая, 2016, 08:14 — ИА Регнум. Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Игорь Черевченко продлил контракт, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу столичного футбольного клуба.

fclm.ru Игорь Черевченко

Контракт продлен по схеме «1+1», он начнет действовать с июня 2016 года.

Стоит отметить, что до 15 июня команда находится в отпуске. Затем пройдут учебно-тренировочные сборы в Москве и 10 июля «Локомотив отправится в Австрию.

Напомним, Игорь Черевченко был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива» в мае 2015 года.

Черевченко в мае 2015 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива». Под его руководством команда завоевала Кубок России в сезоне 2014−2015 годов. С июня 2015 года Черевченко является главным тренером клуба. «Локомотив» занял шестую строчку чемпионата России 2015−2016годов.