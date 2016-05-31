Каир, 31 мая, 2016, 08:13 — ИА Регнум. Власти Египта подтвердили факт того, что от египетского лайнера, пропавшего над Средиземным морем 19 мая, поступал экстренный сигнал, после того, как самолет исчез с экранов радаров, сообщает The Guardian.

Airbus A320 EasyJet

Такую информацию распространила Государственная служба информации Египта на своем сайте, на котором говорится, что следствие «получило отчеты со спутника, которые указывают, что с аварийного передатчика лайнера поступал электронный сигнал тревоги». Согласно заявлению, благодаря полученным данным удастся более четко определить зону поиска.

Сведения египетских властей подтверждают и официальные лица из Национального управления океанических и атмосферных исследований США, по словам которых, экстренный сигнал был получен спутниками через несколько минут после исчезновения лайнера.

Напомним, самолет египетской авиакомпании EgyptAir, выполняющий рейс Париж — Каир, пропал в ночь на 19 мая с экраном радаров над Средиземным морем. На борту воздушного судна находилось 56 пассажиров и десять членов экипажа.

В данный момент в предполагаемом районе крушения проводится операция по поиску черных ящиков, сигнал от которых был получен лишь один раз. Египет и Франция подписали соглашения с двумя французскими компаниями Alseamar и Deep Ocean Search (DOS), которые специализируются на глубоководных поисковых работах. Судно компании Alseamar уже приступило к работе в предполагаемом месте крушения, тогда как судно DOS направляется в регион от побережья Ирландии.

В связи с исчезновением лайнера высказываются различные теории, не исключается и возможность совершения на борту самолета террористического акта.