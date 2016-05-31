Москва, 31 мая, 2016, 07:29 — ИА Регнум. Самыми популярными направлениями летнего отдыха за рубежом у граждан РФ в 2016 году стали Греция, Кипр и Россия, они сменили Турцию и Египет, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Федерального агентства по туризму.

tonkosti.ru Песчаные пляжи Айя-Напы. Кипр

Интерес к Тунису вырос на 78% по сравнению с маем 2015 года, на 60% увеличилась востребованность курортов России, Болгарии, Таиланда и Вьетнама.

Интерес к Кипру вырос в два раза по количеству поисковых запросов, свидетельствуют данные Росстата. Среди российских курортов туристы выбирают Крым (рост запросов на 11,2%), Краснодарский край (+6,7%) и Ставропольский край (+2,5%).

Доля граждан РФ, выезжающих за рубеж, падает с 2014 года. Если в 2014 году за границу отдыхать ездили 8,8% населения России, то в 2015 — уже 6,9%, а в I квартале 2016 года — 6,1%. Растет доля тех, кто предпочитает отдыхать на российских курортах, с 9,6% в 2014 году она выросла до 10,1% в 2015 и 12,6% в I квартале 2016 года.