Берн, 31 мая, 2016, 07:17 — ИА Регнум. США после трех лет лидерства уступили первое место в рейтинге конкурентоспособности экономики, говорится в отчете Международного института управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD).

Гонконг

Занимавшие первую строчку США стали третьими, на первом месте — Гонконг, поднявшийся со второй строчки. На втором — Швейцария, четвертой экономикой мира стал Сингапур, замыкает пятерку лидеров Швеция.

Россия в рейтинге поднялась на одну строчку и заняла 44-е место. Эксперты отметили состояние государственных финансов, налоговую политику и рынок труда как сильные стороны российской экономики. Замыкает список, как и годом ранее, Венесуэла.

Отмечается, что при оценке конкурентоспособности 61 страны используется многофакторная система.