Новосибирск, 31 мая, 2016, 07:24 — ИА Регнум. Просьба православных активистов запретить группе «Ленинград» исполнять песню «В Питере — пить» на предстоящем концерте в Новосибирске вызвала противоречивые высказывания среди городской общественности. Высказались многие и, в основном, в социальных сетях или в комментариях под тематическими новостями в местных СМИ, активно отреагировавших на открытое письмо от активистов к мэру Новосибирска.

Василий Перов. Сельский крестный ход на Пасхе. Фрагмент 1861

О своем отношении ко всему этому рассказал и доктор исторических наук Виктор Козодой.

«Нет, ну вот уж на что я человек спокойный и очень терпимый, ну уже и в правду достают эти «активисты», по поведению своему напоминающих уже религиозных фанатиков. Всё учат других, как надо жить. Не там стоите, не там ходите, не то слушаете, не то смотрите, не так одеты, не так управляете, не те управляют ‑ и на всё одно — запретить! Вот сейчас по поводу концерта группы «Ленинград» и Шнура (Сергей Шнуров — лидер группы Ленинград» — прим. ИА REGNUM). А вообще, — кто они такие? Сколько их? Что даёт им право везде совать свой нос? Ладно были бы ещё ну хоть какие-то нравственные лидеры! Писатели, учёные, руководители крупных предприятий, знаменитый актёр, известный врач… Что у самих-то за душой? Что создали полезного городу и людям? Посмотрел биографию одного такого активиста — ну вот вообще ничего нет, громадные пробелы в биографии — самому сказать нечего о себе. По воспоминаем знакомых, этот активист в конце 80-х — начале 90-х активно занимался «оппозиционной» деятельности — боролся против партии и государства. Был среди тех, кто активно помогал развалить тогда наше Отечество. Ему бы сейчас самому покаяться за грехи свои тяжкие, выйти на площадь в рубище, встать на колени и просить прощение у людей за свою тогдашнюю деятельность, так нет, сам лезет в пророки! Как тогда буром, напролом, так и сейчас. До каких пор эта кучка самопровозглашённых «активистов» будет мутить воду в нашем славном городе? Кто дал право узурпировать возможность оценивать им лично — кто прав или нет, что можно и нельзя, что нужно или нет? Для этого есть только один критерий — закон» — написал Козодой на своей странице в Facebook.

При этом он напоминает, что Новосибирск — город светский. «У нас светское государство, светский город — людей воцерквлённых 2−3%, со всем уважением к ним, но это не даёт им никакого права навязывать свои взгляды и вкусы остальным 90 с лишним процентам горожан. А то так мы слишком далеко зайдём», — считает Виктор Козодой.

ИА REGNUM же эксперт отметил, что реакции мэра Новосибирска Анатолия Локтя на письмо, в любом случае, стоит ждать. «Чиновники обязаны реагировать на любые обращения. Но реакция мэра может быть разная. Например, он может сослаться, что по закону не его полномочия. Или активисты могут ждать по времени ответа, тут уж и концерт пройдет», — отметил он.

Пока же официальной реакции Анатолия Локтя на обращение не последовало и на вопрос корреспондента ИА REGNUM, стоит ли ее вообще ожидать, пресс-секретарь мэра Артем Роговский также пока не ответил.

Стоит сказать, что Виктор Козодой с 2012 года по апрель 2014 года являлся заместителем губернатора Новосибирской области (на тот момент главой региона был Василий Юрченко, который в марте 2014 года был отрешен от должности «в связи с утратой доверия»), до этого он был депутатом законодательного собрания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 30 мая руководители общественного движения «Народный собор» в Новосибирске и Санкт-Петербурге Анатолий Артюх и Юрий Задоя направили мэру Новосибирска Анатолию Локтю открытое письмо с просьбой запретить группе «Ленинград» исполнять на запланированном 3 июня в ЛДС «Сибирь» концерте песню «В Питере — пить». Они посчитали данную песню и клип на нее пропагандой алкоголизма, наркомании, хулиганства и насилия в отношении представителей власти.

Отметим, что новосибирские православные активисты очень часто выступают за запрет аморальных, по их мнению, культурных явлений. В частности, Юрий Задоя инициировал акции протеста против постановки оперы «Тангейзер» в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета, выступал против концерта Мэрилина Мэнсона, выставки Марата Гельмана «Родина» и требовал запретить проведение Монстрации в городе в 2016 году.