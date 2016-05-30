Минск, 31 мая, 2016, 01:58 — ИА Регнум. Постановлением Совмина Белоруссии №418 от 30 мая повышены экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского союза. Текст документа опубликован на сайте правительства постсоветской республики.

Randen Pederson Цистерны с нефтью

Согласно постановлению с 1 июня повышена ставка экспортной пошлины на сырую нефть с $66 до $80,6 за тонну. Пошлины на прямогонный бензин выросла с $ 46,8 до $57,2 за тонну, на товарные бензины — с $ 40,2до $49,1 за тонну, на лёгкие, средние дистилляты с $26,4 до $32,2 за тонну и такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

«В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 мая. Тогда они также были повышены», — напомнили в Совмине.

Как сообщало ИА REGNUM, концепции формирования в Евразийском союзе общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов будет обсуждена 31 мая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане. Экспорт нефтепродуктов, выработанных из российской нефти, является важнейшей статьёй белорусского экспорта. Добываемая в Белоруссии нефть в сыром виде экспортируется в Германию. Объёмы поставляемой из России по «интеграционным» ценам нефти кратно превышают внутренние потребности постсоветской республики.