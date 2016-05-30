Вашингтон, 31 мая, 2016, 00:32 — ИА Регнум. Территория вокруг Белого дома в Вашингтоне 30 мая была оцеплена после того, как неизвестный человек перебросил металлический предмет через ограду резиденции президента США, передаёт Associated Press.

angela n Охрана у дверей Белого дома

Сообщается, что нарушитель, которым оказалась женщина, был немедленно задержан сотрудниками Секретной службы, задержание прошло без инцидентов. Брошенный предмет изучили сапёры — им оказался контейнер с неизвестными документами, никаких опасных веществ внутри обнаружено не было, сообщает Reuters.

В настоящее время оцепление вокруг Белого дома частично снято. Известно, что президент США Барак Обама в момент инцидента находился в своей резиденции.