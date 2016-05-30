Бухарест, 31 мая, 2016, 00:29 — ИА Регнум. Высший совет обороны Румынии (ВСО) утвердил строительство третьего и четвертого энергоблоков на атомной электростанции «Чернаводэ» в качестве инвестиционного приоритета для Румынии. Об этом заявил по итогам заседания ВСО президент Румынии Клаус Йоханнис, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам главы государства, реализация данного проекта «обеспечит увеличение доли ядерной энергии до 30 или 32% от общего объема национального производства электроэнергии, и внесет свой вклад в стимулирование экономического роста, поддержание и создание новых рабочих мест».

Стоит отметить, что в настоящее время атомная электростанция «Чернаводэ», которой управляет госпредприятие Nuclearelectrica, располагает двумя функционирующими реакторами, которые обеспечивают 18−20% годовых потребностей страны в электроэнергии.

В 2015 году правительство Румынии планирует достигло договоренности с китайской компанией General Nuclear Power Corporation о строительстве третьего и четвертого энергоблоков на атомной электростанции «Чернаводэ». Министр энергетики Румынии Андрей Джеря тогда заявил, что тем самым закладывается «основа, которая обеспечит дополнительные объемы энергии, которые принесут стабильность Румынии в качестве регионального энергетического полюса».

Румынский чиновник выразил надежду, что строительство энергоблоков начнется в течение максимум двух лет. Инвестиции в проект оцениваются в 6 млрд евро.