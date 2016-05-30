Бухарест, 31 мая, 2016, 00:14 — ИА Регнум. В Румынии активно комментируют заявления президента России Владимира Путина о том, что Москва будет вынуждена предпринять ответные меры, чтобы минимизировать угрозу, связанную с размещением элементов ПРО США в Румынии. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в румынском МИДе заявили, что позиция российской стороны «показывает игнорирование реальной ситуации».

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«Как Румыния, так и ее союзники неоднократно заявляли об исключительно оборонительном характере системы противоракетной обороны и ее соответствии положениям Устава ООН», — напомнили в Бухаресте.

Продолжение дискуссии вокруг ПРО, как полагают во внешнеполитическом ведомстве Румынии, само по себе может угрожать региональной безопасности. «Повторное искажение реалий способствует лишь поддержанию напряженной атмосферы в противовес духу открытости, проявляемому Румынией и ее союзниками в области противоракетной обороны», — говорится в заявлении МИД Румынии.

Данную тему комментируют и румынские политики — с упором на «угрозы», которые они разглядели в выступлении Путина. «Я был очень удивлен заявлениями президента Российской Федерации из Афин о предполагаемой наступательной роли ПРО и возможных ответных мерах, — заявил исполнительный секретарь пропрезидентской Национал-либеральной партии Раду Карп. — Не впервые российские официальные лица подходят к этой теме с этой точкой зрения, но поскольку Российская Федерация выбирает такой уровень коммуникации, это требует дополнительных уточнений со стороны политических кругов Румынии».

«Что же касается ответных мер, то к этим заявлениям московского лидера следует относиться со всей серьезностью, то есть следует провести анализ рисков и угроз для Румынии на уровне всех учреждений, ответственных за национальную безопасность, в координации с союзами и организациями, в которые входит наша страна», — добавил Карп в интервью румынскому государственному ИА Agerpres. Он также выразил удовлетворение ответом румынского МИДа на заявление Путина.

В свою очередь, лидер Социал-демократической партии Ливиу Драгня считает, что реакция румынского государства на «угрозы Путина» была недостаточно жесткой. «Я думаю, после этого Путин и все Министерство обороны России наверное уже прячутся где-нибудь в Сибири. Они были очень напуганы», — с иронией сказал Драгня.

Экс-президент Румынии Траян Бэсеску в свою очередь назвал заявление Путина «ложными угрозами». По словам Бэсеску, проинформированным политикам прекрасно известно, что стратегические промышленные объекты, города и военные объекты в Румынии стали возможной целью для Российской армии сразу после вступления Румынии в НАТО в 2004 году.

«Развертывание системы противоракетной защиты в Румынии и Польше для этих двух стран и для европейского пространства является ответной, защитной реакцией в ответ на возможное нападение со стороны России», — признал Бэсеску то, что всячески отрицают официальные Бухарест и Вашингтон.

Экс-президент также выразил недоумение в связи с «недостаточной реакцией» официального Бухареста на заявление президента РФ.

Бывший министр иностранных дел Румынии Кристиан Дьяконеску заявил, что «заявления российского президента являются дополнительным аргументом к пониманию уровня угрозы, который следует учитывать при принятии будущих решений, связанных с обеспечением европейской безопасности».

На Варшавском саммите НАТО в июле, по его словам, необходимо разработать «стратегический проект на долгосрочную перспективу, касающийся отношений с Российской Федерацией, и который будет применяться последовательно всеми партнерами НАТО».

«Кроме того, результатом политико-дипломатических и военных мер должно стать укрепление и углубление партнерских отношений со странами-соседями на юге и востоке, а также усиление их возможностей реагировать на такие угрозы безопасности», — добавил бывший министр иностранных дел.

Он считает, что «больше нет времени для полумер», и что долгом европейских партнеров является «поддержание безопасности Румынии — всеми средствами, соразмерное вкладу, который обеспечивают Румыния и Польша».

Дьяконеску также напомнил, что в соответствии со статьями 1, 2 и 3 базового политического договора об отношениях между Румынией и Российской Федерацией (2003 г.) обе стороны обязаны уважать «неотъемлемое право народов решать, свободно и без вмешательства извне, свой политический статус, выбирать средства для обеспечения собственной безопасности». «Я считаю обязанностью бухарестских властей срочно организовать двусторонние консультации для выяснения актуальности этих обязательств, ратифицированных парламентами двух стран и промульгированных обоими главами государств», — подвел итог Кристиан Дьяконеску.