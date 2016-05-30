Москва, 30 мая, 2016, 21:01 — ИА Регнум.



«Моя позиция однозначна: семью нельзя трогать, семью нельзя разрушать, единственное исключение — это, когда уже совершено преступление в отношении ребенка», — заявил на брифинге уполномоченный по правам детей при президенте РФ Павел Астахов, комментируя произошедший в поселке Бурея Амурской области случай, когда в дом к одинокой молодой женщине с ребенком ворвались полицейские и ударили ее электрошокером, изъяв 6-месячного малыша, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы стараемся выяснять всю информацию по каждому такому случаю — насколько обоснованно было так себя вести прежде всего представителям государства», — заявил Астахов.

По мнению правозащитника, представители власти должны понимать, что у них есть возможности, у них есть полномочия, а также власть и сила, и не надо «обнажать меч» раньше времени. Поскольку, уверен уполномоченный, чаще всего требуется «подставить щит» и защитить эту семью.

«Поэтому каждый раз, когда происходят подобные случаи, мы задаем вопрос: а какие меры социальной поддержки и помощи оказывались семье для того, чтобы она не попала в эту ситуацию?» — подчеркнул правозащитник.

Уполномоченный не обошел вниманием и причины, по которым происходят изъятия. По его словам, зачастую это происходит из-за мелкой неустроенности, в которую попали по тем или иным причинам люди. Например, грязь в жилье или неубранные кровати. При этом вместо того чтобы помочь семьям, попавшим в трудную ситуацию, из нее выбраться, чиновники идут по самому простому пути изъятия детей из семей, сообщил он.

«Что же вы сразу хватаетесь за меч? Если у государства нет на это сил, давайте подключим общественников, которые готовы помогать», — убежден уполномоченный.

В заключение Астахов заявил, что изменения требуют огромных работы и усилий. Так с 2010 года и уполномоченный, и родительская общественность призывают уточнить Семейный кодекс, в частности его 77-ю статью. Он выразил надежду на то, что соратники родительской общественности выступят с соответствующими законодательными инициативами, которые, превратившись в законы, смогут поставить заслон на пути чиновничьего беспредела.

«Потому-что нельзя оставлять на усмотрение муниципального чиновника из опеки вопрос благополучия или неблагополучия семьи», — заключил Астахов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в поселке Бурея, что в двухстах километрах от Благовещенска-на-Амуре, недавно «брали» шестимесячного ребенка, ворвавшись в дом к одинокой матери под прикрытием омоновского металлического щита и «вырубили» ее электрошокером.