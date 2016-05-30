Курск, 30 мая, 2016, 20:07 — ИА Регнум. На Курской АЭС остановлен энергоблок №1. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Курской АЭС, это произошло примерно в 04:30 утра 30 мая из-за неисправности турбогенератора №2. Энергоблок будет введен в работу после устранения неисправности.

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«Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков нет. Данное событие предварительно классифицируется уровнем «вне шкалы» по Международной шкале оценки ядерных событий INES, то есть является не существенным для безопасности», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, на Курской АЭС отметили, что энергоблоки №№3 и 4 работают на мощностях, которые установлены диспетчерским графиком, а энергоблок №2 находится на плановом ремонте.

Радиационный фон около АЭС не превышает естественных фоновых значений.