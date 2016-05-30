Минск, 30 мая, 2016, 19:14 — ИА Регнум. «Нужен глоток воздуха», — заявил 30 мая в Астане Александр Лукашенко в ходе переговоров с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«У вас и у нас ситуация складывается непростая», — посетовал Лукашенко, сославшись на ситуацию в России и на Украине. По его мнению, настало время обсудить, «как выходить из этого положения».

Руководители постсоветских республик обсудили состояние двусторонних отношений, уделив особое внимание концепции формирования в Евразийском союзе общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Доступ к дешёвым углеводородам России и Казахстана был принципиальным вопросом, который Лукашенко желал решить до учреждения Евразийского союза. Однако Москва и Астана настояли на «изъятиях и ограничениях», и проблема поставок казахстанской нефти по российскому нефтепроводу в Белоруссию осталась.

Сроки и условия формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов руководители Казахстана и Белоруссии намерены обсудить с Владимиром Путиным. Официальный Минск желает добиться формирования данных рынков ранее 2025 года. К этому времени ожидается запуск единого финансового рынка, а к 2019 году заработает электро-энергетический рынок.

Будут обсуждены и другие вопросы, касающиеся не только взаимной торговли. Минск и Астана не склонны формировать решение проблемы перехода на единую валюту во взаиморасчетах и ещё менее склонны к политической интеграции. В этом отношении ЕС и ЕАЭС сильно отличаются, отмечают эксперты. Они также обращают внимание на несопоставимый уровень ответственности в двух интеграционных объединениях континента.

Руководители Евразийского союза соберутся на заседания в узком и расширенном форматах. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, на заседании в узком составе будут рассмотрены вопросы подписания с Китаем соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, что приобрело особую актуальность после начала реализации Пекином инициативы «Экономический пояс Шелкового пути».

Евразийскому союзу понадобилась «дорожная карта» отношений с КНР, которая будет включать в себя, помимо прочего, ссылку на приоритетные совместные проекты. Не утратила актуальности тема создания зон свободной торговли с Вьетнамом (соглашение подписано год назад), а также Израилем, Индией, Египтом и Ираном. Перспективной, по словам Ушакова, является унификация торгового режима с Сербией, чему должны предшествовать переговоры и подписание соответствующего соглашения, которое затем следует ратифицировать. Кроме того, готовятся соглашения о сотрудничестве со странами Азии и Латинской Америки, а также такими организациями, как ШОС, АСЕАН и Меркосур.

Отношения Евразийского союза с Евросоюзом также будут рассмотрены в ходе заседания, которое состоится в узком составе. Более широкий круг тем, а также подведение итогов деятельности ЕАЭС и рассмотрение перспектив будет сделано на расширенном заседании. Ожидается, что с итоговым заявлением выступит председатель Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2015 года страны Евразийского союза сократили взаимную торговлю в стоимостном выражении. Не были реализованы анонсировавшиеся совместные проекты, а сотрудничество между членами нового союза (ранее состоявшими в СССР), как и в случае СНГ, имело ярко выраженный крен в двусторонние торговые отношения.