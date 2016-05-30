Москва, 30 мая, 2016, 17:24 — ИА Регнум. На сегодняшний день позиция Африки последовательно укрепляется. Об этом 30 мая в ходе приёма по случаю Дня Африки заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Трудно переоценить значение того, что в 1963 году была создана Организация африканского единства — предшественница Африканского союза. Наша страна неизменно выступала за свободу африканских народов. Сегодня позиция Африки последовательно укрепляется. Отмечаем позитивную динамику интеграции в Африке, которая служит предпосылкой выхода на устойчивую траекторию развития», — сказал Лавров.

Он приветствовал готовность африканцев к борьбе с глобальными вызовами и терроризмом и выразил беспокойство в связи с напряжённостью в Конго, Сомали, Бурунди и ряде других стран: «Мы поддерживаем усилия африканцев по предотвращению и урегулированию конфликтов, а также созданию собственного миротворческого потенциала».

Напомним, Африканский союз, созданный в 2002 году, выступает правопреемником Организации африканского единства, которая была создана в 1963 году. В составе союза — 54 государства континента. Помимо этого, ряд стран с других континентов имеют статус наблюдателей в союзе.