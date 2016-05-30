Москва, 30 мая, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Стоимость проезда на автобусах частных перевозчиков будет снижена на 30%, заявили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента транспорта Москвы. В ведомстве подчеркнули, что сокращение цен частных перевозчиков стало возможно, благодаря переходу на новые билеты городского тарифного меню.

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«Новая модель наземного городского пассажирского транспорта позволит стандартизировать перевозки в Москве. Новые возможности получат льготные категории граждан — студенты, школьники, пенсионеры, инвалиды и социально незащищенные граждане», — сообщила пресс-секретарь департамента Алена Еремина.

Она напомнила, что в столице продолжается реформа наземного городского пассажирского транспорта. По подсчетам департамента, билеты городского билетного меню («ТАТ», «Единый», «90 минут», «Тройка») позволят москвичам экономить до 10 тысяч рублей в год. «Так, проезд на автобусе частного перевозчика в год сейчас стоит около 16 800 рублей, при 2-х поездках в день на протяжении 20 дней в месяц. С картой «Тройка» в год при тех же условиях получится обойтись 13 920 рублями, с проездным «Единый» — 11 040, а с билетом для наземного транспорта «ТАТ» 6 720», — отметили в пресс-службе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в рамках транспортной реформы в Москве 211 маршрутов в 9 округах города передано частным перевозчикам. Согласно программе, работа перевозчиков оплачивается в условии соблюдения всех требований по безопасности, качеству обслуживания пассажиров. Отметим, что ранее ряд СМИ сообщал, что с сентября проезд в маршрутках будет стоить 50 рублей.