Брюссель, 30 мая, 2016, 16:48 — ИА Регнум. Переговорщики от Европейского союза просят лидеров 28 стран-членов блока публично поддержать их на переговорах с США по Трансатлантическому торговому и инвестиционному партнерству (TTIP), передает CNBC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рыбалка

Европейская комиссия и комиссар по торговле Сесилия Мальмстрём находятся под большим давлением противников TTIP в странах Европы, в особенности Германии и Франции. Они требуют, чтобы Брюссель не уступал требованиям Вашингтона по зоне свободной торговли.

На встрече с членами Европейского совета 28−29 июня, представленного руководителями правительств, Комиссия попросит последних выступить с публичным заявлением в поддержку американско-европейских переговоров.

Представитель ЕС Даниэль Розарио заявил, что европейцы «должны убедиться в том, что мы все гребем в одном направлении».

Инициированное США Трансатлантическое партнерство преследует цель еще больше расширить торгово-экономические и финансовые связи двух берегов Атлантики, где проживают 800 млн человек и производится половина мирового ВВП.