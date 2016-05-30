Санкт-Петербург, 30 мая, 2016, 16:19 — ИА Регнум. Ситуация с распространением ВИЧ-инфекции в России требует пристального внимания, отмечают специалисты ВОЗ. Но об эпидемии, с медицинской точки зрения, речь пока не идет. Об этом сегодня, 30 мая, сообщил в Петербурге заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой по окончании Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции», передает корреспондент ИА REGNUM.

Dennis Skley Символ борьбы с ВИЧ

«Есть обывательское понятие эпидемии, а есть медицинское, — отметил Сергей Краевой. — С обывательской точки зрения, чтобы вызвать настороженность, можем говорить о том, что у нас эпидемия. Но с точки зрения медицинской — не эпидемия. Эпидемия объявляется Роспотребнадзором при наличии определенных величин заболеваемости и, самое главное, нарастания заболеваемости. Мы должны говорить о том, что ситуация требует нашего пристального внимания».

Вместе с тем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает мировую тенденцию к снижению числа вновь инфицированных ВИЧ, тогда как в России и еще в ряде стран отмечается нарастание количества ВИЧ-инфицированных. Об этом заявил журналистам директор Департамента ВОЗ по ВИЧ/СПИДу и глобальной программы по вопросам гепатологии Готфрид Хирншалл.

«В последнее время всё большее число инфицированных выявляется в Российской Федерации, в том числе. И мы намерены продолжать работу, чтобы минимизировать эту ситуацию. С точки зрения глобальной перспективы, к счастью, мы видим все-таки снижение новых случаев инфицирования. И кроме того, мы видим очень хорошую картину нарастания доступности терапии, в связи с этим меньше людей погибает», — сказал чиновник ВОЗ, говоря о российской ситуации на фоне общемировой тенденции.

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Как отметил замглавы Минздрава России Сергей Краевой, в настоящий момент в бюджете страны предусмотрен 21 млрд рублей на лечение и профилактику ВИЧ-инфекции. Министерством здравоохранения совместно с другими федеральными органами власти, экспертным сообществом и неправительственными организациями подготовлен проект стратегии противодействия ВИЧ-инфекции и готовится план по ее реализации. По словам чиновника, «реализация проекта позволил нам более рационально использовать выделенные средства на профилактику и лечение».

Как подчеркивает замглавы Минздрава, сейчас наиболее эффективный метод борьбы с распространением ВИЧ-инфекции — это профилактика в сочетании с лечением заразившихся. «Чтобы остановить инфекцию, нужно оборвать цепочку передачи. Чем больше пациентов будет охвачено терапией, тем эффективнее будет сама профилактика. Если мы будем увеличивать охват и диагностикой, и лечением, надеемся в этом году переломить ситуацию и уменьшить количество выявленных ВИЧ-инфекций», — отметил Сергей Краевой.

Он также сообщил, что были внесены изменения в стандарт оказания помощи лицам, страдающим наркоманией — сейчас 100% таких лиц подлежат обследованию на ВИЧ-инфекцию. Кроме тог, правительством проводится большая работа по локализации производства антиретровирусных препаратов в стране, что позволит снизить их стоимость.

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Отметим, что 8 и 9 июня пройдут заседания Генеральной Ассамблеи ООН, на которых в том числе будут рассматривать стратегию ВОЗ по предотвращению распространения ВИЧ-инфекции. В работе Генассамблеи будет принимать участие делегация во главе с министром здравоохранения Российской Федерации Вероникой Скворцовой.

По словам Сергея Краевого, сотрудники Минздрава РФ внесли свои предложения в проект стратегии. В целом Россия поддерживает все инициативы ВОЗ, однако выступает против положений программы «Снижение вреда», «суть которой заключается в том, что лицам, употребляющим инъекционные наркотики, предлагается переходить на заместительную терапию опиатами, когда по сути дела один наркотик меняется на другой, более мягкий». «Таким образом, вырабатывается условный рефлекс на прием лекарственного средства с наркотическим препаратом. Это не совсем приемлемый для нас подход, мы идем другим путем», — сказал Краевой.

«ВОЗ все свои рекомендации основывает на доказательной базе. Мы работаем в тесном сотрудничестве не только с научными учреждениями, но и со всеми странами. И смотрим на то, как работают программы в этих странах, с учетом региональных особенностей этих стран. Мы поддерживаем Россию в тех начинаниях, которые она ведет, потому что они учитывают региональные особенности», — отметил в свою очередь представитель ВОЗ Готфрид Хирншалл.